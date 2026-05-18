清水厚生病院との”一体的運用”を目指す一方で、病院職員からの不満が噴出している静岡市立清水病院の再編問題を巡り、職員向けの説明会が18日から開催されています。市立清水病院を巡っては、約20年にわたって赤字経営が続いていることから、難波市長が「指定管理者制度を導入して2027年4月をめどに清水厚生病院が運営を行う方針」を示しています。一方、清水病院の職員からは「説明が十分ではない」などと不満が出ていて、市の