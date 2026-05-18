18日も季節外れの暑さが続き、大分県や兵庫県では、今年、全国で初めて35度以上の猛暑日となりました。日本列島は高気圧に広く覆われ、強い日差しが照りつけました。朝は涼しかったものの、日中は気温がぐんぐん上がり、大分の日田と、兵庫の豊岡では、35.3度と、今年、全国で初めての猛暑日となりました。18日は、東北から九州の313地点で、30度以上の真夏日となり、西日本では、5月として、記録的な暑さになった所もあります。ま