【モデルプレス＝2026/05/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月17日、自身のInstagramを更新。金髪のショートヘアを公開し反響を呼んでいる。【写真】紅白出場K-POP美女「小顔と美しさが際立つ」印象一変の金髪ショート姿◆ウィンター、金髪ショート姿披露ウィンターは「やっぱりショートヘアが楽」と韓国語でつづり、写真を投稿。腰までのロングヘアから肩につかないほどの長さにイメージチェ