【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下美月が『CanCam』7月号通常版の表紙に登場する。 ■涼しげな美月スマイルに注目 『CanCam』7月号では、“きれいめお姉さん的 酷暑サバイブ服 Perfect BOOK”と題した大特集を届ける。通常版の表紙を飾るのは、専属モデルの山下美月。情熱的な夏を感じさせる赤のキャミソールと、白く輝くデコルテラインのコントラストが眩しい仕上がりに。大人の余裕と気品に溢れる、美月