ユーチューバー・ぷろたん（36）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ユーチューバー・ヒカル（34）の落語を大絶賛した。ヒカルはタモリ発言を巡りYouTube上で落語家・立川志らくとコラボすることとなったが、そこで意気投合。落語に興味を持ったヒカルが弟子入りを志願したところ、志らくは快諾し「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと!デビューさせましょう!」とX（旧ツイッター）でつづっていた。この件に