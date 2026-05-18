ユーチューバー・ぷろたん（36）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ユーチューバー・ヒカル（34）の落語を大絶賛した。

ヒカルはタモリ発言を巡りYouTube上で落語家・立川志らくとコラボすることとなったが、そこで意気投合。落語に興味を持ったヒカルが弟子入りを志願したところ、志らくは快諾し「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと!デビューさせましょう!」とX（旧ツイッター）でつづっていた。

この件について、ぷろたんは「ヒカルの落語生で聞いたけど。めちゃくちゃカッコよかったよ。喋るだけであんなカッコ良いて落語ってカッコ良いなと思った。喋る間、空気作り、強弱、そして最後の洒落たオチ。トークって本当に人を引き込ませる」とし、大絶賛する。

「興味湧いてYouTubeで落語聞いたけど 正直あまり入ってこなかった。本当ごめんなさい。なぜだ？親しみ慣れた人と声だから？やっぱり生と動画は違うよね？」と他の落語家は琴線に触れなかったというが「それで言うとヒカルんは新しい入り口になるんじゃないかな」と新たな落語ファンが増えるきっかけになることを期待していた。