騒音の三大音源を徹底的につぶす今夏に発売を予定して開発が進められている、新型『日産エルグランド』。テストコースで開催された取材会で、パワートレイン主管の吉田直弘氏、音振性能計画グループ主担の宮川隆行氏、そしてブレーキを担当した車両実験部の宮島暁大氏の3名に話を伺うことができた。【画像】『日産エルグランド』が16年ぶり4代目へ進化！今夏に正式デビューへ全87枚新型エルグランドは内外装こそ公開されているが