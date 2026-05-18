2033年の伊勢神宮の式年遷宮でご神体を新しい社殿に移す「遷御」の際に、御神体を納める器の御用材を伐り出す「仮御樋代木伐採式（かりみひしろぎばっさいしき）」が17日、長野県上松町の国有林で営まれました。今回伐り出された「仮御樋代木」は、2033年の伊勢神宮式年遷宮でご神体を新しい社殿に移す「遷御」の際に御神体を納める器になる重要な御用材です。仮御樋代木伐採式には、伊勢神宮の久邇朝尊大宮司をはじめ全国の神社関