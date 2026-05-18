◆旬のメロンがたっぷり。平日に6,000円以下で楽しめる東京のメロンビュッフェ3選。フレッシュメロン食べ放題も画像：カフェ＆ダイニングChef’sPalette／サンシャインシティプリンスホテルだんだんと暑くなってくるこの時期。みずみずしい果汁たっぷりのフレッシュメロンや、メロンを使用したスイーツが好きなだけ楽しめるメロンビュッフェはいかが？今回は、平日に6,000円以下で楽しめる東京のメロンビュッフェを厳選してご紹