旬のメロンがたっぷり。平日に6,000円以下で楽しめる東京のメロンビュッフェ3選。フレッシュメロン食べ放題も
◆旬のメロンがたっぷり。平日に6,000円以下で楽しめる東京のメロンビュッフェ3選。フレッシュメロン食べ放題も
画像：カフェ＆ダイニングChef’sPalette／サンシャインシティプリンスホテル
だんだんと暑くなってくるこの時期。みずみずしい果汁たっぷりのフレッシュメロンや、メロンを使用したスイーツが好きなだけ楽しめるメロンビュッフェはいかが？ 今回は、平日に6,000円以下で楽しめる東京のメロンビュッフェを厳選してご紹介。
ちょっと贅沢なご褒美ランチや家族でのおでかけにもぴったり。旬のメロンを思う存分堪能して。
この記事の要約レポート
・平日6,000円以下で楽しめる、東京のメロンビュッフェ3選を紹介
・カフェ＆ダイニングChef’sPalette／サンシャインシティプリンスホテルでは、メロン＆チェリーのスイーツや食事メニューが豊富。平日時間無制限プランもあり
・シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイでは、ハーゲンダッツのアイスクリームが楽しめるスペシャルビュッフェを開催。メロンや桃のスイーツ＋フレッシュメロン食べ放題を提供
・XEX日本橋では、青肉・赤肉メロンの食べ放題に加え、ローストビーフや本格イタリアンも楽しめる
・各店舗ともメロンショートやジュレなど多彩なスイーツに加え、食事メニューも充実
・フレッシュメロン食べ放題付きビュッフェもあり、コスパ良く旬のフルーツを堪能できるのが魅力
◆カフェ＆ダイニング Chef’s Palette／サンシャインシティプリンスホテル（池袋）
旬のメロンとチェリーを両方楽しめる贅沢ビュッフェ。お食事メニューにもメロン＆チェリーがたっぷり
サンシャインシティプリンスホテルに位置する「Chef’s Palette」では、今が旬のメロンとチェリーを楽しめるビュッフェを開催。メロンのグリーンとチェリーの赤のコントラストが美しい、色鮮やかなフードやスイーツがずらり。
「メロンショート」や「フォレノワール」などの定番スイーツから、メロンをかたどった「メロンパンシュー」や、クリームソーダのような見た目がかわいい「メロンソーダジュレ」などの遊び心あるスイーツまで、多彩なメニューに心が躍る。
また、「小えびとメロンのピザ」や「チェリーとバジル風味のシーフードピラフ」など、お食事メニューにもメロン＆チェリーがたっぷりだから、甘いだけではない、フルーツのさまざまな味わいを楽しめる。平日限定で滞在時間無制限になるうれしいプランも。時間を気にせずゆったりとしたランチタイムを過ごして。
メロン＆チェリースイーツブッフェ+ソフトドリンクフリー(時間無制限・平日5/16〜7/16)
店舗名：カフェ＆ダイニング Chef’s Palette／サンシャインシティプリンスホテル
住所：東京都豊島区東池袋3-1-5 サンシャインプリンスホテル1F
提供期間：2026/5/16（土）〜7/16（木）
料金：大人 5,650円、小学生 3,390円、4〜6歳 1,695円
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
「ハーゲンダッツ」のアイスクリームが楽しめるスペシャルビュッフェ。華やかなサマーフルーツを堪能して
竹芝駅直結のホテル インターコンチネンタル 東京ベイ内「シェフズ ライブ キッチン」。パノラマ状の窓からレインボーブリッジを望むこちらのレストランでは、“フレッシュ・ヘルシー・ビューティ”をコンセプトとした、健康と美にこだわった料理の数々をビュッフェ形式で堪能できる。
夏限定の「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ」は、人気のアイスクリーム「ハーゲンダッツ」を楽しめるビュッフェ。濃厚でクリーミーな3種のアイスクリームのほか、スペシャルディッシュの「ピーチメルバ」や「メロンショートケーキ」、「桃と紅茶のバスクチーズケーキ」など、夏のフルーツをたっぷり使用したスイーツの数々をいただける。
さらにフレッシュメロンも食べ放題だから、ジューシーなメロンを好きなだけ楽しめるのもうれしい。夏らしく華やかなビュッフェで、優雅なひとときを過ごしてみて。
ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ(5/13〜8/31・平日)
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ3F
提供期間：2026/5/13（水）〜8/31（月）
料金：大人 5,819円、子供（4〜12歳・デザート＆ライトミールビュッフェ） 2,783円
※税・サ込
◆XEX 日本橋（三越前）
開放的な空間で楽しむ本格イタリアンビュッフェ。フレッシュメロン食べ放題や名物のローストビーフを堪能
三越前駅からほど近い「XEX 日本橋」では、フレッシュメロンの食べ放題付きビュッフェを開催。オープンキッチンの店内はにぎやかな雰囲気で開放感にあふれ、肩ひじ張らず気軽に利用しやすい。
ビュッフェでは、名物のローストビーフをはじめ、黒トリュフを使用した贅沢なリゾットや窯焼きのピザなど、本格的なイタリアンをたっぷりと味わえる。デザートコーナーには、青肉と赤肉の両方が食べ放題のフレッシュメロンや、サマーフルーツを使用したスイーツがずらり。
食事メニューとスイーツどちらも大充実の贅沢なビュッフェで、お腹も心も満たされること間違いなし。
【フレッシュメロン食べ放題】スイーツやイタリアンなど約60種(平日限定120分・5/27〜)
店舗名：XEX 日本橋
住所：東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 YUITO/日本橋室町野村ビル4F
提供期間：2026/5/27（水）〜
料金：5,500円
※税・サ込
画像：カフェ＆ダイニングChef’sPalette／サンシャインシティプリンスホテル
だんだんと暑くなってくるこの時期。みずみずしい果汁たっぷりのフレッシュメロンや、メロンを使用したスイーツが好きなだけ楽しめるメロンビュッフェはいかが？ 今回は、平日に6,000円以下で楽しめる東京のメロンビュッフェを厳選してご紹介。
この記事の要約レポート
・平日6,000円以下で楽しめる、東京のメロンビュッフェ3選を紹介
・カフェ＆ダイニングChef’sPalette／サンシャインシティプリンスホテルでは、メロン＆チェリーのスイーツや食事メニューが豊富。平日時間無制限プランもあり
・シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイでは、ハーゲンダッツのアイスクリームが楽しめるスペシャルビュッフェを開催。メロンや桃のスイーツ＋フレッシュメロン食べ放題を提供
・XEX日本橋では、青肉・赤肉メロンの食べ放題に加え、ローストビーフや本格イタリアンも楽しめる
・各店舗ともメロンショートやジュレなど多彩なスイーツに加え、食事メニューも充実
・フレッシュメロン食べ放題付きビュッフェもあり、コスパ良く旬のフルーツを堪能できるのが魅力
◆カフェ＆ダイニング Chef’s Palette／サンシャインシティプリンスホテル（池袋）
旬のメロンとチェリーを両方楽しめる贅沢ビュッフェ。お食事メニューにもメロン＆チェリーがたっぷり
サンシャインシティプリンスホテルに位置する「Chef’s Palette」では、今が旬のメロンとチェリーを楽しめるビュッフェを開催。メロンのグリーンとチェリーの赤のコントラストが美しい、色鮮やかなフードやスイーツがずらり。
「メロンショート」や「フォレノワール」などの定番スイーツから、メロンをかたどった「メロンパンシュー」や、クリームソーダのような見た目がかわいい「メロンソーダジュレ」などの遊び心あるスイーツまで、多彩なメニューに心が躍る。
また、「小えびとメロンのピザ」や「チェリーとバジル風味のシーフードピラフ」など、お食事メニューにもメロン＆チェリーがたっぷりだから、甘いだけではない、フルーツのさまざまな味わいを楽しめる。平日限定で滞在時間無制限になるうれしいプランも。時間を気にせずゆったりとしたランチタイムを過ごして。
メロン＆チェリースイーツブッフェ+ソフトドリンクフリー(時間無制限・平日5/16〜7/16)
店舗名：カフェ＆ダイニング Chef’s Palette／サンシャインシティプリンスホテル
住所：東京都豊島区東池袋3-1-5 サンシャインプリンスホテル1F
提供期間：2026/5/16（土）〜7/16（木）
料金：大人 5,650円、小学生 3,390円、4〜6歳 1,695円
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
「ハーゲンダッツ」のアイスクリームが楽しめるスペシャルビュッフェ。華やかなサマーフルーツを堪能して
竹芝駅直結のホテル インターコンチネンタル 東京ベイ内「シェフズ ライブ キッチン」。パノラマ状の窓からレインボーブリッジを望むこちらのレストランでは、“フレッシュ・ヘルシー・ビューティ”をコンセプトとした、健康と美にこだわった料理の数々をビュッフェ形式で堪能できる。
夏限定の「ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ」は、人気のアイスクリーム「ハーゲンダッツ」を楽しめるビュッフェ。濃厚でクリーミーな3種のアイスクリームのほか、スペシャルディッシュの「ピーチメルバ」や「メロンショートケーキ」、「桃と紅茶のバスクチーズケーキ」など、夏のフルーツをたっぷり使用したスイーツの数々をいただける。
さらにフレッシュメロンも食べ放題だから、ジューシーなメロンを好きなだけ楽しめるのもうれしい。夏らしく華やかなビュッフェで、優雅なひとときを過ごしてみて。
ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ(5/13〜8/31・平日)
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ3F
提供期間：2026/5/13（水）〜8/31（月）
料金：大人 5,819円、子供（4〜12歳・デザート＆ライトミールビュッフェ） 2,783円
※税・サ込
◆XEX 日本橋（三越前）
開放的な空間で楽しむ本格イタリアンビュッフェ。フレッシュメロン食べ放題や名物のローストビーフを堪能
三越前駅からほど近い「XEX 日本橋」では、フレッシュメロンの食べ放題付きビュッフェを開催。オープンキッチンの店内はにぎやかな雰囲気で開放感にあふれ、肩ひじ張らず気軽に利用しやすい。
ビュッフェでは、名物のローストビーフをはじめ、黒トリュフを使用した贅沢なリゾットや窯焼きのピザなど、本格的なイタリアンをたっぷりと味わえる。デザートコーナーには、青肉と赤肉の両方が食べ放題のフレッシュメロンや、サマーフルーツを使用したスイーツがずらり。
食事メニューとスイーツどちらも大充実の贅沢なビュッフェで、お腹も心も満たされること間違いなし。
【フレッシュメロン食べ放題】スイーツやイタリアンなど約60種(平日限定120分・5/27〜)
店舗名：XEX 日本橋
住所：東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 YUITO/日本橋室町野村ビル4F
提供期間：2026/5/27（水）〜
料金：5,500円
※税・サ込