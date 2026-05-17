5月16日、高畑裕太が発表した声明文が話題を呼んでいる。「高畑さんは、2016年に不祥事が報じられました。映画の撮影で訪れたホテルで、女性従業員への性的暴行容疑で逮捕されたのです。しかしその後、女性と示談が成立し、不起訴処分となりました。高畑さんはこの事件について、16日に自身のXを更新し、この不祥事について文書を公開しました」（芸能記者）文書では、女性従業員と関係を持ったことについては認めながらも、