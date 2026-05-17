モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が、17日放送の読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。入院中のトラブルをあっけらかんと暴露した。ゆうちゃみは22年に骨折し、手術、入院している。その際「手術後のあいさつみたいなのがあって、看護婦さんとお医者さんが合わせて5人くらい来たのかな、皆さん出ていかはって、その後です。急におじさんのお医者さんひとりがパーって『失礼します』