モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が、17日放送の読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。入院中のトラブルをあっけらかんと暴露した。

ゆうちゃみは22年に骨折し、手術、入院している。その際「手術後のあいさつみたいなのがあって、看護婦さんとお医者さんが合わせて5人くらい来たのかな、皆さん出ていかはって、その後です。急におじさんのお医者さんひとりがパーって『失礼します』って入ってきて、急にちっちゃい紙を渡されたんですよ」。何かと見たところ、LINEのID、電話番号、メールアドレスが掲載されており、「今度お食事行きましょう」とのお誘いの言葉も。「初めての。ビックリしました」と振り返ると、上沼恵美子も「いやらしい。そんなんいてるねんな」とドン引きした。

ますだおかだの岡田圭右が事情を理解しつつ、「それにしても、なんでテレビで言うねん？ お前も口軽いなー」とたしなめると、ゆうちゃみは「おじさんが悪い」ときっぱり。カメラに向かって「元気〜」と笑顔で手を振った。

上沼から「もちろん、それは無視したのね？」と聞かれると「無視しました、もちろん」と、再び笑顔で手を振っていた。