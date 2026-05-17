森林の保護・育成に取り組もうと、県トラック協会のメンバーらが前橋市で森林の整備に汗を流しました。 活動が行われたのは、前橋市の嶺公園にある約２．６ヘクタールの「トラックの森」です。１７日は県トラック協会に加盟する事業所の従業員やその家族約２７０人が参加しました。 県トラック協会では社会貢献活動の一環として、地球温暖化の大きな要因である二酸化炭素を削減するため、森林を保護・育成する取り