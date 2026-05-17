公式オプションにシリンダーまで存在した本格派のスクランブラー「スズキのハスラー」と聞くと、現在ヒット中の軽四輪車を思い浮かべる方が大半だと思います。でも、バイク通・スズキ通はここで話が長くなります。 【軽四輪じゃない】これが歴代「スズキのハスラー」です（画像）「いやいや。その昔、軽四輪ではなく、スズキのバイクでハスラーっていうモデルがあって」「しかも排気量の違うモデルがいくつもあって」……といった