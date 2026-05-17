明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、V・ファーレン長崎と名古屋グランパスが対戦した。最下位からの脱出を目指す長崎が、首位名古屋グランパスと勝ち点で並ぶ神戸を迎えての一戦。序盤からお互いにゴールの雰囲気が漂う迫力のある攻撃を繰り広げるなか、試合の均衡が破れたのは21分、長崎がセットプレー守備のカウンターで先制する。チアゴ・サンタナとマテウス・ジェズスがフィジカルの強さを