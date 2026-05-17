【モデルプレス＝2026/05/17】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月15日、自身のInstagramを更新。ショートカットのヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ハンサムビューティー」ファン悶絶のばっさりショートヘア◆カズハ、ショートカット披露グループの2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のコンセプト撮影時のオフショットを複数枚投稿したカズハ。