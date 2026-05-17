LE SSERAFIMカズハ、ばっさりショートヘア姿にファン悶絶「異次元の美しさ」「オーラ凄い」
【モデルプレス＝2026/05/17】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月15日、自身のInstagramを更新。ショートカットのヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ハンサムビューティー」ファン悶絶のばっさりショートヘア
グループの2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のコンセプト撮影時のオフショットを複数枚投稿したカズハ。荒涼とした場所や花が咲き乱れる丘を背景に、キャミソールドレスやビスチェなどを身に着けて様々なポーズを披露しており、ロングヘアのイメージがあるカズハが、今回はボーイッシュでクールなショートカットのヘアスタイルを見せている。
この投稿にファンからは「美しすぎてレベチ」「あまりのイメチェンぶりに衝撃で二度見」「クールな雰囲気も似合っていてかっこいい」「異次元の美しさ」「ハンサムビューティー」「オーラ凄い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ハンサムビューティー」ファン悶絶のばっさりショートヘア
◆カズハ、ショートカット披露
グループの2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のコンセプト撮影時のオフショットを複数枚投稿したカズハ。荒涼とした場所や花が咲き乱れる丘を背景に、キャミソールドレスやビスチェなどを身に着けて様々なポーズを披露しており、ロングヘアのイメージがあるカズハが、今回はボーイッシュでクールなショートカットのヘアスタイルを見せている。
◆カズハの投稿に反響
この投稿にファンからは「美しすぎてレベチ」「あまりのイメチェンぶりに衝撃で二度見」「クールな雰囲気も似合っていてかっこいい」「異次元の美しさ」「ハンサムビューティー」「オーラ凄い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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