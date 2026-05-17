フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ハート柄の白いワンピース姿を披露した。「少しずつ、手の骨折も治ってきたよ！みんな、ありがとうハートのワンピースです毎週日曜22:54〜汐留TV！みてねっ」とつづり、ハート柄の白いワンピース姿の写真をアップ。「ブラウス＆ワンピースDEICY@deicy_officialイヤリングABISTE@abiste_officialstylist…@stylist_sanae_y