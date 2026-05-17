フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ハート柄の白いワンピース姿を披露した。

「少しずつ、手の骨折も治ってきたよ！みんな、ありがとう ハートのワンピースです 毎週日曜22:54〜汐留TV！みてねっ」とつづり、ハート柄の白いワンピース姿の写真をアップ。

「ブラウス＆ワンピース DEICY @deicy_official イヤリング ABISTE @abiste_official stylist…@stylist_sanae_ymsk_ @teitei_is_me hairmake…@tom_hairandmakeup いつも、ありがとうございます」と紹介した。

この投稿にフォロワーらからは「最高！」「デザインが可愛いね」「そのコーデ、とても良いね」「素敵なお洋服でお似合いです」「美しい」「めっちゃ綺麗」「ポジティブ笑顔が素敵です！」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。