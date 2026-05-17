お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が１７日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク」に出演。前夜行われた、結成１６年以上の漫才師による賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナルの打ち上げに、出場していないにもかかわらず参加したことを明かした。この日は「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で優勝したお笑いコンビ・トットが副賞の一環として、スタジオ生出演し