「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）阪神が連敗を２で止めた。４番の佐藤輝明内野手が初回に先制右前適時打、四回にはリーグ単独トップの１１号ソロ。先発の村上頌樹投手は九回途中まで無四球の１失点で今季２勝目。試合後、藤川球児監督は「明日、いいゲームに」と引き締めた。以下は、主な一問一答。◇◇（ＴＶインタビュー）−村上に白星が付いた。「非常に安定していたし、いいゲームに持っていってく