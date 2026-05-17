「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）阪神の投打がかみ合い連敗を２で止めた。先発の村上頌樹は九回途中まで無四球の１失点。打線は初回に佐藤輝明の右前適時打と大山悠輔の左犠飛で２点先制し、三回には佐藤輝が１１号ソロで加点。今季２勝目の村上は「うまくいけば乗っていける」と、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏が今後を占った。◇◇村上は良かったね。ここ５試合は勝利から遠ざかっていたが、内容は