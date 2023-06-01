警察の発表によりますと、5月16日午後10時頃、熊本県八代市古閑中町付近で、刃物の様なものを所持した男が逃走しました。 近くでは男性が1人がけがをしていて、意識のある状態で病院へ運ばれましたが、逃走した男との関連は分かっていません。 警察は緊急配備をして逃げた男の行方を追っています。 男の特徴は、・黒色系統の半袖シャツ・黒色系統のズボンです。 警察は・自宅の戸や窓を確実に施錠する・不審者を見かけたら、