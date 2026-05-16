赤色に輝く複雑なフィラメント状のガス雲と、その隙間からのぞく青白い無数の光点。ESA（ヨーロッパ宇宙機関）が公開したこの画像は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が近赤外線で捉えた渦巻銀河「M51（Messier 51）」のクローズアップです。【▲ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「M51」のクローズアップ（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Pedrini, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST te