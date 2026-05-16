看護の日フェアが秋田市で行われました。訪れた人たちは自身の健康状態を確認するとともに、看護職の魅力に触れました。近代看護を築いたナイチンゲールの誕生日にちなみ、5月12日は「看護の日」に制定されています。これにあわせて幅広い世代に看護職の魅力に触れてもらおうと看護の日フェアが行われました。会場では血圧や歯の衛生状態など健康状態をチェックできるコーナーが設けられたほか、県内7つの看護学