韓国サッカー協会(KFA)が16日、北中米ワールドカップに臨む韓国代表メンバーを発表した。JリーグからはGKキム・スンギュ(FC東京)、DFキム・テヒョン(鹿島アントラーズ)の2人が選出。キム・スンギュは自身4回目、キム・テヒョンは初のW杯になる。11大会連続12回目の出場となる韓国は、FWソン・フンミンやMFファン・ヒチャン、DFキム・ミンジェといった主力が順当に選ばれた。なお、キム・スンギュは発表された際にリーグ戦を戦