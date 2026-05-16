韓国代表のW杯メンバー発表!! JリーグからFC東京GKキム・スンギュと鹿島DFキム・テヒョンを選出
韓国サッカー協会(KFA)が16日、北中米ワールドカップに臨む韓国代表メンバーを発表した。JリーグからはGKキム・スンギュ(FC東京)、DFキム・テヒョン(鹿島アントラーズ)の2人が選出。キム・スンギュは自身4回目、キム・テヒョンは初のW杯になる。
11大会連続12回目の出場となる韓国は、FWソン・フンミンやMFファン・ヒチャン、DFキム・ミンジェといった主力が順当に選ばれた。なお、キム・スンギュは発表された際にリーグ戦を戦っている異例のタイミングでの決定になった。
韓国はグループリーグでチェコ、メキシコ、南アフリカと対戦する。
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代)
▼DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
キム・テヒョン(鹿島/日本)
パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
イ・ジヒュク(江原FC)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
▼MF
ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
キム・ジンギュ(全北現代)
ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
イ・ドンギョン(蔚山HD)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
▼FW
オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)
11大会連続12回目の出場となる韓国は、FWソン・フンミンやMFファン・ヒチャン、DFキム・ミンジェといった主力が順当に選ばれた。なお、キム・スンギュは発表された際にリーグ戦を戦っている異例のタイミングでの決定になった。
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代)
▼DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
キム・テヒョン(鹿島/日本)
パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
イ・ジヒュク(江原FC)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
▼MF
ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
キム・ジンギュ(全北現代)
ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
イ・ドンギョン(蔚山HD)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
▼FW
オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)