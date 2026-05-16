　韓国サッカー協会(KFA)が16日、北中米ワールドカップに臨む韓国代表メンバーを発表した。JリーグからはGKキム・スンギュ(FC東京)、DFキム・テヒョン(鹿島アントラーズ)の2人が選出。キム・スンギュは自身4回目、キム・テヒョンは初のW杯になる。

　11大会連続12回目の出場となる韓国は、FWソン・フンミンやMFファン・ヒチャン、DFキム・ミンジェといった主力が順当に選ばれた。なお、キム・スンギュは発表された際にリーグ戦を戦っている異例のタイミングでの決定になった。

　韓国はグループリーグでチェコ、メキシコ、南アフリカと対戦する。

▼GK

キム・スンギュ(FC東京/日本)

チョ・ヒョヌ(蔚山HD)

ソン・ボムグン(全北現代)

▼DF

キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)

チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)

イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)

キム・テヒョン(鹿島/日本)

パク・ジンソプ(浙江FC/中国)

イ・ジヒュク(江原FC)

イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)

ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)

イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)

キム・ムンファン(大田ハナシチズン)

▼MF

ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)

ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)

ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)

キム・ジンギュ(全北現代)

ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)

オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)

ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)

イ・ドンギョン(蔚山HD)

イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)

イ・ガンイン(パリSG/フランス)

▼FW

オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)

ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)

チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)　