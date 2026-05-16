2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、鍛えた腹筋や素の表情を見せているリハ中の姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】“ぴっちぴち”息子の服を着た浜崎あゆみの姿が話題これまでにも、「息子用の120cmです！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」とつづった、キッズサイズのTシャツを着てトレーニングに励む動画や、真剣なまなざし、おどけた顔といった表情豊かな写真などをInstagramに投稿している浜崎。鍛えた