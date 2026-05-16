『劇場という名の星座』小川洋子×井上芳雄イベントレポートこの記事の画像を見る舞台上でスポットライトを浴びるスター、誰かにとっての特別な一日を支える案内係や売店スタッフ、客席から見えない裏側で上演を支えるエレベーター係や幕内係、そして観客……。『劇場という名の星座』（小川洋子/集英社）は昨年、惜しまれつつ一時休館した帝国劇場を舞台に紡がれた短編集。執筆にあたり、著者の小川洋子さんは、俳優や劇場スタ