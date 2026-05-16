放映中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、秀吉と秀長という、対照的なキャラクターの二人の活躍が人気を博している。そんな同作で、戦乱の世を駆け抜けた英傑たちの姿をより身近に楽しむための「七つの極意」を、歴史評論家の香原斗志氏がお伝えする。【香原斗志/歴史評論家】＊＊＊【写真を見る】自らを「醜い顔」と語っていた秀吉と、弟・秀長の容姿を比較すると戦国の世ほど命の価値が軽かった時代はない。宿敵はもちろ