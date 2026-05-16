人生100年時代を生き抜くために欠かせないものといえば、お金や健康を思い浮かべる人が多いかもしれない。だが、生きる拠点としての「家」を確保しないことには始まらない。実は「持ち家派」にもリスクがあるという令和の「ついのすみか事情」を専門家が解説。【太田垣章子（あやこ）/司法書士】＊＊＊【写真を見る】「35年ローン」vs.「50年ローン」vs.「賃貸」図で比較すると世の中には答えの出ない“永遠の論争”が多く