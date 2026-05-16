流れを変える一打GWが終わってみれば、ゲーム差なしの3位。そして12日からの福岡ソフトバンク戦にも連勝して2位浮上――埼玉西武ライオンズが絶好調で、5月に入って9勝2敗（14日現在）である。もともと投手力は安定していたが、左わき腹の不調で出遅れたネビン（28）が1日のロッテ戦で1軍に復帰すると打線が繋がるようになり、ファン命名による「ビッグチェーン打線」が爆発している（ビッグチェーンは、人気の球団グッズ）。【