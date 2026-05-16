スネルが左肘の関節遊離体のため負傷者リスト入り【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手を左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。デーブ・ロバーツ監督は報道陣の取材に応じ、「昨日のキャッチボール中に分かった。肘の裏の部分に違和感を感じて、投球を続けられなかった」と症状を明かした。ス