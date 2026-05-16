第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、史上初の4大ミステリー賞を制覇した米澤穂信さんの傑作『黒牢城』。その実写映画化作品が、2026年6月19日(金)に全国公開される。メガホンを取るのは『スパイの妻』『Cloud クラウド』の黒沢清監督。同監督にとって、本作がキャリア初となる時代劇となる。さらに、2026年5月12日より開催中の第79回カンヌ国際映画祭の「カンヌ・プレミア」(Cannes Premiere)部門へも正式出品された。【写