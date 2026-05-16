カーリング一筋の人生カナダ、アメリカ、イギリス、スウェーデン……。今季だけでも世界中を転戦してきたロコ・ソラーレの藤澤五月（34）だが、地元である北海道北見市に帰郷している間は保険会社『コンサルトジャパン』の社員の顔も持つ。ロコ・ソラーレ加入時に入社してから11年もの間、遠征の合間を縫って勤務している。社屋にて筆者を「ようこそ、北見へ！」と笑顔で迎えてくれた。「まず保険募集人の資格を取得させてもらって