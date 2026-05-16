「権力者を訴追する」［著］スティーヴ・クロウショー国際刑事裁判所（ICC）が、ロシアのプーチン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を発付した。その存在感が一気に高まった瞬間である。戦争のさなかでも人として守るべき法がある。17世紀のグロティウスに遡（さかのぼ）る考えである。だが、戦争犯罪やジェノサイドを訴追し、公正な判決を下す法廷が存在しなければ現実味がない。本書はこうした機関の設立に向