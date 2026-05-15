「PUFFYの“P”FES」 7月19、20日に、東急ドレッセとどろきアリーナで開催される、「PUFFYの“P”FES」最終出演アーティストが発表された。7月19日に水谷千重子、7月20日にGLAYの出演が決定した。現在オフィシャルHP3次先行受付中。 公演概要■公演名：PUFFYの"P"FES■日時：2026年 7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）開場 11時30分 / 開演 13時00分■会場：東急ドレッセとどろきアリーナ 出演者■19日出演者PUFFYウ