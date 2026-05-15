インターネットイニシアティブ（IIJ）は、ネットワーク機器を遠隔で一元的に制御・管理できる「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」において、アライドテレシス製ネットワーク機器への対応を5月15日から開始したと発表した。「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」イメージ○IIJマルチプロダクトコントローラサービスとは？IIJマルチプロダクトコントローラサービスは、IIJ独自技術のマネージメントフレームワーク「S