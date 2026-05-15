中学2年生を対象に山形県内企業の仕事を紹介するキャリア教育の出前授業が14日、山形市の中学校で行われました。この出前授業は、県内の中学生に地元の魅力を伝えて県内企業との架け橋になろうと広告代理店の青陵社が企画したものです。14日は、山形市の第十中学校に通う2年生およそ190人を対象に行われ、県内企業6社が参加しました。開講式後は各教室で、企業の仕事内容などについて学びます。生徒が持っている冊子。主催した青陵