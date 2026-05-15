全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代田橋のダイニングバー『茶割ダイナーDo the Boogie（ドゥ ザ ブギー）』です。全221種から好みの茶割りを発見せよ！ポットに入ったきれいなブルーのアンチャンティー。バタフライピーというハーブを使ったタイのお茶だが、これを酒粕焼酎の中へ。鮮やかな紫に色が変わり、口に運べば少し香ばしい焼酎の香りと相まってほのぼの旨し。