きょう投開票日を迎える立憲民主党東京都連会長選挙の行方に注目が集まっている。蓮舫参院議員が、無名の地方議員に敗れる“下剋上”が起きるかもしれないのだ。“反乱”を起こしたのは、長らく都連執行部の運営に不満を持っていた地方議員たちだった。出馬を決意した武蔵野市議会議員に話を聞いた。＊＊＊【写真】後輩の「美人議員」を従えて演説する蓮舫氏推薦人の数で3倍以上差をつけられている蓮舫氏立憲民主党東京都連