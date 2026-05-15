9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、22日発売の雑誌『SPRiNG』7月号（宝島社）の表紙を飾る。【写真】夏らしさ満喫！超特急オリジナルステッカーグループ結成15周年を迎える超特急は、同誌表紙初登場となる。「超特急がエスコートするアツい夏」と題し、クールな夏服をまとってシューティング。一人ひとりを深掘りするQ＆Aや、互いの魅力・超特急の魅力について語ったクロストークで、超特急らしい“アツ