文化放送は、2026年6月よりカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国で共同開催される「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表が出場する全試合を、地上波ラジオにて実況中継することを決定した。 また、グループリーグ突破の鍵を握る重要な第1戦・第2戦の解説には、元日本代表で“ミスター・レッズ”の愛称で親しまれる福田正博が決定している。 カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の北米