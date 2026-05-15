未来この記事の画像を見る身を寄せ合い、逃げるように夜行バスに乗り込む2人の少女。誰かに追われているのか、それとも何かをしでかしたのか――。夜の闇に不穏な気配がただよう冒頭から始まる小説『未来』（双葉社）は、湊かなえさんのデビュー10周年を記念して書き下ろされた小説。瀬々敬久監督により黒島結菜主演で実写化され、5月8日に全国公開された。「湊かなえ史上、もっとも残酷で、もっとも切ないミステリー」と銘打た