明治は、5月15日の「ヨーグルトの日」を記念した体験型POP UPイベント「塩で広がる簡単アレンジひと皿で満足できるヨーグルトへ。」を、5月15日（金）〜17日（日）の期間、ZeroBase渋谷で開催します。あなたの舌はどんなタイプ？「ヨーグルトの日」はヨーグルトの普及に大きく貢献した、ノーベル賞受賞免疫学者のイリヤ・メチニコフ博士の誕生日に由来するもの。徐々に広がりつつある食事系ヨーグルト。ヨーグルトに塩を加えると