【「サブノーティカ2」：早期アクセス版】 5月15日 配信 価格：3,370円 「サブノーティカ」は、Unknown Worlds Entertainmentが開発した海洋オープンワールドサバイバルアドベンチャーだ。2014年12月にSteam早期アクセスとしてリリースされ、2018年1月に正式版が発売。未知の海洋惑星「4546B」に不時着したプレイヤーが、酸素と食料を確保