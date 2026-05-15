東京・駒沢オリンピック公園で、「乾麺グランプリ2026」が開催される。2026年5月16日〜17日に行われ、36ものメニューが集結する日本最大級の乾麺フードフェスだ。1杯250円からというコスパの良さが魅力の、食べ比べが楽しいイベントだ。全36メニューが集結！No.1はどれ？2026年5月16日〜17日に、東京の駒沢オリンピック公園中央広場にて開催される「乾麺グランプリ2026」。食品メーカー36社によるこだわりの一杯が登場する。乾麺