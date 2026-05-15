「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「ベルトを締めるときに使う金属の留め具」の正式名称、知っていますか？ベルトの端についていて、穴に金具を通したり、長さを固定したりするときに使うあの部分。身支度のたびに触っているのに、意外と名前をはっきり答えられない人もいるかもしれません。でも、絶対に聞いたことのある単語ですよ！気になる正解は次のページです！答えは・・・「バックル」でした！バックルは、