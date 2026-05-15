林芽亜里 林芽亜里が、映画『Erica -エリカ-』（15日公開、望⽉歩主演）でヒロインを務める。東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画「連鎖」を原案に宮岡太郎監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクしたサイコホラー。林はカフェで働く美しくも謎多き溝川エリカを演じる。林自身、サイコホラーは初挑戦で、狂気とピュアさの二面性を持った今回の難役を悩みながらも見事に演じ切っている。いわ